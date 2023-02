Normandie. Un homme tué après avoir été percuté par un train

Dimanche 12 février, les secours ont été engagés vers 11 h au niveau de la gare SNCF de Montville-Eslettes pour une personne qui se serait jetée sous le train.

Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers constatent la présence d'un homme percuté par un train circulant entre Rouen et Dieppe. La victime est morte. Le conducteur du train et une passagère sont choqués. Au total, il y avait 44 passagers dans le train et quatre agents SNCF, tous sont indemnes. Les trains suivants ont été supprimés : 851711 (Rouen-Dieppe) et 851716 (Dieppe-Rouen).