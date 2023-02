SM Caen. Jessy Deminguet s'engage avec Strasbourg

Depuis son départ avorté l'été dernier, Jessy Deminguet n'a jamais retrouvé son réel niveau ni caché ses envies d'ailleurs. Sachant son joueur en fin de contrat en 2023 le Stade Malherbe Caen n'a pas réussi à le vendre lors du mercato hivernal, anticipant tout de même son départ avec l'arrivée d'Anton Salétros.

Première expérience hors de Normandie

Le Lexovien formé à Caen a officialisé son départ vendredi 10 février, posant sous les couleurs de son futur club. Jessy Deminguet évoluera la saison prochaine à Strasbourg. Pas apparu dans l'équipe première depuis quatre rencontres, il devra néanmoins attendre la fin de saison pour garnir les rangs du club alsacien. Il s'agira de la première expérience du milieu de terrain hors du Stade Malherbe.

À 25 ans et après avoir connu la Ligue 1 à ses débuts puis s'être affirmé en Ligue 2 sous la tunique caennaise, Jessy Deminguet souhaitait découvrir de nouveaux horizons. Reste à savoir s'il croisera Malherbe ou non la saison prochaine. Strasbourg est actuellement 17e de Ligue 1, et donc premier relégable.