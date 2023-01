Football. Déjà une arrivée et un départ au SM Caen

Caen ne perd pas de temps sur le mercato hivernal, et plusieurs annonces ont été faites lundi 2 janvier.

Les Malherbistes se renforcent déjà avec une recrue venue tout droit du nord de l'Europe. Libre de tout contrat, Anton Salétros rejoint le SM Caen. Le milieu de terrain suédois évoluait précédemment dans le championnat norvégien, à Sarpsborg.

Sélectionné à une reprise avec son équipe nationale, il jouit d'une forte expérience du haut de ses 26 ans, puisqu'il a déjà disputé 22 rencontres de Coupe d'Europe. Il sort d'une saison réussie sur le plan personnel, ponctuée de 5 buts et de 8 offrandes en 28 rencontres de championnat. Un recrutement qui fait d'ores et déjà saliver les supporters rouge et bleu.

Un autre emprunte le sens inverse

Arrivé cet été en provenance d'Auxerre, le jeune Iyad Mohamed quitte, lui, temporairement la Normandie. Direction Le Mans, pour accumuler du temps de jeu à l'échelon inférieur, alors qu'il n'avait foulé les pelouses qu'à deux reprises cette saison avec l'effectif professionnel. "On avait dit que l'on voulait l'accompagner dans sa progression quand il est arrivé, ce prêt va dans ce sens. Le National 1 est un championnat intéressant, il va gagner en maturité", explique Yohan Eudeline, directeur sportif du club, dans un communiqué.