Serge Benoist était adjoint au maire honoraire de la Ville de Rouen depuis le 28 juin 2010, très impliqué dans le mouvement associatif.

De 1971 à 1995, il fut élu au sein du Conseil municipal de Rouen et adjoint au Maire de 1977 à 1995, en charge notamment de la voirie et de la circulation. Il a également été Conseiller général du 4e canton de Rouen entre 1979 et 1998.