Saint-Sauveur-le-Vicomte. Fuite de gaz : plusieurs maisons évacuées

Samedi 4 février, vers 13 h 45, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, au sein du quartier Le Grippois, une fuite de gaz de propane s'est déclarée au niveau d'une gazinière. Les pompiers se sont rendus sur place pour effectuer une ventilation. Ils ont ensuite évacué les habitants des maisons avoisinantes. Au total, huit victimes sont concernées et six d'entre elles ont eu des maux de tête. Après les bilans réalisés par les ambulances, les pompiers et le Samu, aucune personne n'a été transporté à l'hôpital. L'opération a mobilisé 20 sapeurs-pompiers.