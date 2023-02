Témoignages. Trafics et agressions : au Havre, cette rue qu'on appelle... Chicago !

Emile, 76 ans, promène son petit chien, rue Massillon au Havre. Le toutou gris s'appelle Zeitoun. Cela signifie olive en arabe.

Autrefois, Emile allait souvent de l'autre coté de la Méditerranée pour ses vacances en famille. Aujourd'hui, il est tout seul, sa femme Evelyne, souffrante d'Alzheimer, est décédée il y a quelques mois, sa fille unique aussi, vaincue par le cancer à 51 ans. Elle était sous-préfète dans les territoires d'outre-mer. "Zeitoun est tout ce qu'il me reste", explique le vieux monsieur, casquette vissée sur son crâne dégarni, le visage recouvert en partie d'un masque de protection. Il se rêvait pilote de chasse, avait fait l'école de l'aéronautique navale mais n'a pas pu continuer à cause de ses yeux qui n'avaient pas 10 sur 10. Du coup, il a fait toute sa carrière au port autonome.

Rencontre avec des habitants

Sonia reste chez elle, l'épaule en vrac, elle ne peut plus travailler. Veuve de son premier mari Christian, son nouveau compagnon Jacky, aujourd'hui décédé, l'avait ensuite délaissée pour une autre, "une gourou qui habitait sur le même palier". Elle est employée à l'hôpital Jacques Monod. Cela va bientôt faire 18 ans qu'elle y fait le ménage. "On peut pas appeler cela un métier. La vie à l'hôpital, c'est devenu n'importe quoi." Elle a fait son calcul pour la retraite, elle devrait pouvoir la prendre le 5 mars 2026, le jour de son anniversaire. Elle a aujourd'hui 59 ans. "Quand j'arrêterais, je toucherai 850 € par mois, pas davantage."

Virginie, 64 ans, cheveux noir corbeau, croise Claire, 57 ans, bonnet sur le crâne. Elles font la causette sur le trottoir au pied d'un immeuble défraîchi. La première est à la retraite, s'occupait avant d'enfants handicapés, la seconde intervient à domicile chez les personnes âgées.

Il y a aussi Alain, bientôt 71 ans, la tignasse poivre et sel. Il veille à la fenêtre, au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il habite depuis vingt ans, un 60 m2, une seule chambre. Alain a passé une grande partie de sa vie dans les poubelles, éboueur à la ville du Havre. "J'ai commencé le métier au balai." Il est à la retraite maintenant - "J'ai tous mes trimestres !" - a perdu sa compagne Sylvie, morte d'un cancer de la gorge en 2014, "une saloperie de maladie".

Les dealers au bout de la rue...

Tous ont en commun d'habiter et de fréquenter chaque jour la rue Massillon, à l'arrière de la voie ferrée où passera bientôt la nouvelle ligne de tramway, près du centre-ville. Le quartier n'a pas bonne presse : "C'est simple, dit Emile, on l'appelle Chicago." Le petit parc de l'église Saint-Marie à l'entrée de la rue est le lieu de rendez-vous des dealers. La police patrouille régulièrement mais les trafics perdurent. Même chose dans l'ancien Parc Massillon, rebaptisé Parc François Mitterrand à l'angle du gymnase. "Depuis que j'habite là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, assure Sonia. Quand j'allais autrefois y promener ma fille, alors bébé, on voyait partout des seringues laissées par terre, un vrai dépotoir."

Il y a une quinzaine de jours, un riverain s'est fait tabasser par ses voisins. Il leur avait simplement demandé de faire moins de bruit. Emile, qui est né et a grandi dans le quartier, a vu la situation se dégrader : "Je n'ose plus sortir de chez moi le soir après 18 heures, cela devient trop dangereux." On se promène avec lui. En face de nous, à l'entrée du Parc Sainte-Marie, un jeune fait le guet, Emile en est certain : "Lui, il a toute l'apparence d'un trafiquant." C'est comme cela tous les jours. "Ras-le-bol", disent ceux que nous avons rencontrés. "Ici, beaucoup ne respectent rien, les gens sont irrespectueux. Les immeubles sont sales", remarquent Claire et Virginie. Beaucoup sont des logements sociaux. Alain continue, lui, d'aimer son quartier. "Moi, je n'ai jamais eu le moindre problème."

La rue porte le nom de Jean-Baptiste Massillon, ancien prédicateur connu pour ses oraisons funèbres. Sa devise : "Je hais les tempêtes et me tiens à l'écart.".

Que Dieu l'entende... Ici, beaucoup aimeraient pouvoir en dire autant.