Cinéma. Titanic de retour dans les salles 25 ans après

Dès aujourd'hui vous allez pouvoir revoir le film culte Titanic dans les salles de cinéma en 3D et 4K. Pour célébrer ses 25 ans, le film à 2,2 milliards de dollars de recettes au box-office, onze Oscars, quatre Golden Globes, et près de 150 millions d'entrées en salles à travers le monde, revient sur grand écran.

Pour les plus jeunes, ce film de James Cameron, sorti en 1997, raconte l'histoire de deux passagers du paquebot Titanic en avril 1912 : Rose, passagère de première classe qui tente de se suicider pour se libérer des contraintes imposées par la société et notamment sa famille, et Jack, un vagabond qui a embarqué à la dernière minute en troisième classe pour retourner aux États-Unis. Ils se rencontrent par hasard lorsque Rose fait sa tentative de suicide et il la sauve, c'est à ce moment que démarre leur histoire d'amour. C'est lorsqu'il croise un iceberg sur sa route dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans l'océan Atlantique Nord au large de Terre-Neuve, que le destin du navire va s'arrêter brutalement.

Pour être plus précis le Titanic est parti de Southampton en Angleterre le 10 avril 1912, il a ensuite atteint la France et s'immobilise dans la grande rade artificielle de Cherbourg puis, il est passé par Queenstown en Irlande le 11 avril avant de prendre le large pour se rendre à New York. L'escale qu'il fait à Cherbourg est d'ailleurs la seule qu'il fera en France.

Point historique à ce propos : Le port de Cherbourg tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. L'embarquement à bord des grands navires comme le Titanic se faisait par transbordeur.

Cette nouvelle sortie du film Titanic est aussi l'occasion de faire de nouvelles recherches pour mettre fin aux débats sur quelques scènes controversées du film, notamment celle de "l'après naufrage" où Rose est sur une planche en bois et Jack dans l'eau. Un documentaire sortira prochainement afin que le réalisateur mette les choses au clair, à l'aide d'une expérience.

Cette nouvelle sortie va nous rappeler des souvenirs, nous permettre de le faire découvrir aux plus jeunes et surtout de chanter du Céline Dion encore et encore puisque le titre de la bande originale, My Heart Will Go On, est devenu un classique du répertoire de la chanteuse canadienne. Céline Dion qui avait d'ailleurs refusé d'enregistrer la chanson lors de l'écoute des premières notes. On raconte qu'elle aurait fini par la chanter et qu'il n'a fallu qu'une seule prise pour que celle-ci soit la bonne.