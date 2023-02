Rouen. Piégés sur un site de rencontres, ils se font agresser

Des hommes se sont fait piéger alors qu'ils pensaient rencontrer des femmes sur un site internet. Un homme a déposé une main courante jeudi 19 janvier. La veille il pensait avoir pris un rendez-vous galant avec une femme, rue Jules Adeline à Rouen. Il était passé par le site Coco.gg. C'est en fait un homme qu'il a rencontré. Ce dernier l'a menacé avec un couteau pour lui extorquer de l'argent.

La police a mené une enquête. Elle a réussi à remonter jusqu'à l'individu. Il s'agit d'un jeune de 19 ans qui a été interpellé mercredi 1er février. Il a reconnu les faits et a en tout fait quatre victimes, des hommes de 30 à 69 ans. Deux individus ont été agressés le soir du mardi 17 janvier. La victime qui a prévenu la police a été incommodée le mercredi 18 janvier et le quatrième homme est tombé dans le piège lundi 30 janvier. Le mis en cause leur a extorqué au total 1 000 euros.