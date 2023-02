Calvados. Les gendarmes s'organisent pour lutter contre la cybermenace

La cybercriminalité devient un vrai problème. La ville de Caen était touchée par une vaste cyberattaque à la fin du mois de septembre, et d'autres petites communes ont été touchées durant l'année passée. "La menace évolue, et donc la réponse évolue", justifie le Colonel Junqua, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Calvados. Alors que le danger reste très élevé, les forces de l'ordre multiplient la prévention.

Les compétences des gendarmes évoluent

Avoir des gendarmes capables de travailler avec les nouvelles technologies est désormais essentiel. Chaque affaire possède un volet cyber. Les C-NTECH, Correspondants Nouvelles TECHnologies, peuvent assister leurs collègues et dénouer une affaire grâce à leurs compétences. Que ce soit pour récupérer des informations sur un téléphone dans une affaire de stupéfiants, ou bien pour chercher des preuves sur les réseaux sociaux pour un rodéo urbain par exemple…

Un petit manuel

D'autres initiatives sont purement à l'origine des gendarmes du Calvados. À commencer par la création du "Petit logiciel illustré", un manuel permettant de sensibiliser les TPE et PME sur les risques d'attaques, les outils pour se défendre ou bien la nécessité de créer un protocole de sécurité. Il est désormais distribué aux collectivités, aux hôpitaux, aux syndicats et aux écoles.

Autre aspect important, le pré-diagnostic cyber. Des gendarmes formés se déplacent dans les collectivités pour constater l'état de leur cybersécurité et leur faire prendre conscience que la protection des données est plus qu'importante. "La chose qui me fait sortir de mes gonds c'est quand je vois le mot de passe du wifi affiché. C'est comme donner la clé de chez soi", peste l'adjudant Coutant. À ce jour, 108 pré-diagnostics ont été effectués dans le Calvados.

Avertir les concernés

Dernière initiative propre au Calvados, la formation d'élus. L'idée est de présenter les solutions et que chacun puisse repartir avec des choses concrètes. Ce sont 530 personnes issues de 176 communes qui ont reçu cette formation pour le moment. Un chiffre que les gendarmes veulent encore voir à la hausse, car la cyberdélinquance et la non-protection de nos donnés inquiètent. "Les mairies ont plein de documents qui intéressent les délinquants. Ils ont la copie de votre carte d'identité avec laquelle on peut ouvrir un compte en banque. Si vos enfants sont inscrits à la cantine ils ont votre RIB… Même les communes les plus reculées qui peuvent s'imaginer hors de danger sont ciblées", prévient l'adjudant Coutant.

Prudence donc sur le web, la menace est partout.