[Enquête] Caen. Cyberattaque : et maintenant ?

Il est 15 h 30 lundi 26 septembre. Un technicien de la Ville de Caen forme un collègue sur les risques antivirus. Coïncidence : au même moment, il découvre qu'un hacker a réussi à s'emparer d'un serveur informatique de la Ville et de la communauté urbaine Caen la Mer une heure plus tôt. "On surveille régulièrement. Là, un peu par hasard, on s'est aperçu qu'il y avait des serveurs qui avaient des fonctionnements anormaux" explique Hélène Drieu, directrice des systèmes d'information (DSI) de la collectivité. Immédiatement, c'est-à-dire en l'espace de deux heures, toute l'infrastructure a été isolée. Pour résumer l'attaque, la DSI tente de vulgariser :"Il s'agit d'un logiciel qui crypte à 70 % les données sur nos serveurs et les postes de travail. Cela veut dire qu'il pourrait nous priver de nos propres données." Lors d'attaques, le mécanisme est assez classique. Le hacker entre sur le réseau et formule une demande de rançon. Dans sa malchance, la Ville de Caen y a échappé. Par précaution, la totalité du système a été mise à l'arrêt au lendemain de l'attaque. Depuis, pour les habitants, usagers des services liés à la Ville, impossible de se connecter au site caen.fr ou caenlamer.fr ainsi qu'à tous les sites hébergés par la Ville (théâtre, bibliothèques, tramway2028). "Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est l'affaire de plusieurs jours. La plupart de nos services fonctionnent encore", tient à rassurer le maire Joël Bruneau, qui a porté plainte contre X. Selon nos informations, les services pourraient redémarrer en interne cette semaine. Pour les habitants, il faudra encore patienter "plusieurs semaines", selon Hélène Drieu.

Une surveillance 24h/24 et 7j/7

Des prestataires spécialisés sont à l'œuvre. Au total, cinq ingénieurs extérieurs sont intervenus. Une semaine après les faits, l'heure est à la réflexion. "On se rend bien compte que le numérique est au cœur des activités. On va continuer à mettre en place des campagnes anti-pishing informatiques (lire plus bas)." Dans le cadre du plan France relance, un plan d'actions est mis en place tous les trois ans au sein de la Ville de Caen. En réflexion depuis 2019, la Ville va désormais se parer de nouveaux moyens. "On va renforcer le système informatique avec une supervision 24h/24 et 7j/7", en sous-traitance. Sans dévoiler le coût que cela représente - "plusieurs milliers d'euros" selon le maire - la Ville entend "poursuivre cette politique de protection à travers plusieurs dispositifs qui nécessitent des moyens financiers". Recruter des techniciens supplémentaires n'est pas à l'ordre du jour. Ils sont déjà cinquante. "On a créé deux postes en sécurité entre 2020 et 2021, avance Hélène Drieu. On a réussi à isoler le problème en moins de deux heures, cela prouve que l'on était bien armés." En revanche, sensibiliser davantage les agents de la Ville fait partie des actions à court terme. "On savait qu'on serait attaqués un jour, mais on se demandait quand", analyse avec recul la directrice des systèmes d'information. Désormais, les 50 techniciens de la Ville et la communauté urbaine s'attellent à remettre en route l'ensemble du système.