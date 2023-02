[Reportage]. Énergie : petit à petit, l'Orne se met au renouvelable !

Les projets éoliens sont souvent très longs à concrétiser. Dans l'Orne, la société Alterric ambitionne actuellement de construire deux éoliennes de nouvelle génération, près du village de Beauvain.

À Moulins-sur-Orne, près d'Argentan, quatre éoliennes ont été érigées durant cet hiver. Mais ce chantier très spectaculaire n'est que l'aboutissement d'un très long processus. "Les contraintes sont nombreuses, explique Nicolas Boué, responsable de projet chez Alterric, entreprise basée en Bretagne qui projette d'implanter deux éoliennes à Beauvain, près de La Ferté-Macé. Les zones où des éoliennes peuvent être érigées doivent être éloignées d'au moins cinq cents mètres des habitations, ce qui est compliqué dans l'Orne, où l'habitat est très dispersé. Mais il y a également des contraintes avec le chemin de fer, les lignes électriques, les zones naturelles protégées, le couloir aérien de l'armée au-dessus de l'Orne, ou encore avec les aérodromes comme Bagnoles-de-l'Orne et même avec l'aéroport de Carpiquet qui est pourtant assez loin."

Un interminable marathon

Au final, les secteurs qui peuvent potentiellement accueillir des éoliennes sont assez restreints, d'où l'importance du site de Beauvain, "où l'accueil a été favorable de la part des propriétaires et de la municipalité, souligne le technicien. On a communiqué énormément sur notre projet, très en amont, avec la population, avec un site internet sur lequel les gens pouvaient laisser leurs commentaires, mais aussi avec des forums de concertation l'an dernier et cette année".

Tout cela a déjà pris plus de deux ans avant l'ouverture de la phase officielle d'enquête publique avec le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploitation. Son instruction devrait débuter à l'été prochain, avec de potentiels compléments de dossiers, pour trois, six, ou neuf mois plus tard espérer obtenir un permis de construire validé par la préfecture pour deux éoliennes. "C'est un risque économique pour l'entreprise car on ne gagne de l'argent qu'à partir du moment où on produit de l'électricité, alors que toute l'énergie consacrée aux études peut aboutir à un refus d'exploitation", souligne Nicolas Boué, même si "avec la guerre en Ukraine et l'explosion du prix de l'énergie, le ressenti de la population a évolué. Il faut aussi produire moins de gaz à effet de serre et chacun est désormais conscient qu'il faut produire localement. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éolien dans l'Orne, alors qu'il y a des zones adéquates".

Le parc éolien actuellement en service sur l'ensemble du département de l'Orne produit 45 MW. À elles seules, les deux éoliennes de nouvelle génération à Beauvain produiraient 10 MW supplémentaires, l'équivalent de la consommation de tous les habitants de La Ferté-Macé, ainsi que la consommation de tous ceux qui habitent la communauté de communes du Pays fertois et du Bocage carrougien. À titre de comparaison, c'est la production de cinq éoliennes comme celles qui ont été installées, il y a une dizaine d'années, dans l'Orne. Quant au projet de loi, le technicien regrette qu'il ait été édulcoré depuis sa présentation, même s'il souligne que son volet "Saturation visuelle", qui prône une meilleure répartition des éoliennes sur l'ensemble du territoire français, pourrait favoriser davantage d'installations de parcs éoliens dans le nord-ouest de la France, notamment dans l'Orne…