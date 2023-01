Musique. Ehla, sur les pas de sa sœur Clara Luciani

Dans la famille Luciani, le talent se partage. C'est de leur papa, musicien amateur, que Clara et Léa Luciani ont développé une passion pour la musique. Cette dernière a choisi le pseudonyme Ehla pour se faire connaitre en tant que chanteuse.

En 2013, Léa Luciani participe à l'émission Popstars et la remporte aux côtés de trois autres jeunes femmes, avec qui elles forment le groupe "The Mess". Un groupe légèrement passé aux oubliettes après avoir eu du mal à trouver un public. Elles se séparent en 2014. C'est quelques années plus tard, en 2017, que Léa Luciani se lance dans sa carrière solo après avoir collaboré avec Grand Corps Malade pour son premier EP Au loin.

En 2018, on la voit apparaître dans le clip Ma sœur de Clara Luciani, et c'est la même année qu'elle arrive aux portes de la finale du concours "Destination Eurovision". C'est seulement en 2020 que sa carrière commence à décoller après son titre Pas d'ici que vous avez pu entendre dans l'épisode 8 de la saison 2 de la série à succès Emily in Paris. D'ailleurs, on peut voir apparaître un parapluie de Cherbourg dans son clip, à la 3e minute.

Il y a maintenant un peu plus de dix jours, Ehla sort un nouveau clip de son hit Magique dans lequel elle nous propose une "vibe 90's" et où elle nous livre ses sentiments de manière légère pour son compagnon qui apparaît dans le film.

"J'peux marcher sur la lune, sur la lune

Et voir le ciel qui brille de l'autre côté du monde

J'peux marcher sur la lune, sur la lune

Et voir le ciel qui brille de l'autre côté du monde"

Espérons qu'elle marche sur la lune pendant de longues années.

Une artiste à suivre, sans aucun doute.