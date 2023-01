Fécamp. Un week-end de conférence autour des goélettes Étoile et Belle Poule

Les goélettes Étoile et Belle Poule, construites à Fécamp en 1932, viennent de fêter leurs 90 ans. Du 3 au 5 février, pour célébrer cet anniversaire, l'Association fécampoise des amis des goélettes écoles (AFAGE) propose plusieurs rendez-vous.

Étoile et Belle Poule sont la propriété de la Marine nationale. Les voiliers sont amarrés et entretenues à Brest mais restent dans le cœur des habitants de Fécamp. Lors du week-end de la Saint-Pierre des marins, ces deux monuments du patrimoine maritime français vont être mis à l'honneur près de leur chantier d'origine. Diverses conférences thématiques au musée des Pêcheries de Fécamp, une exposition de tableaux à la galerie de la Grand'Voile, mais aussi l'assemblée générale de l'AFAGE au casino font partie du programme.

Les conférences (au musée des Pêcheries)

Vendredi 3 février

• 10 heures : ouverture et accueil.

• 10 h 15 : l'évolution de bateaux-pilotes à la voile, par Philippe Valetoux, ancien pilote maritime (Le Havre - Fécamp).

• 11 heures : les formations maritimes, en présence des élèves du lycée Anita-Conti, du lycée Maupassant/Descartes et du collège/lycée La Providence, du capitaine de vaisseau Christian Bardou, et du lieutenant de vaisseau Guillaume Campos.

• 14 heures : mot de bienvenue.

• 14 h 15 : de la construction à la mise à l'eau des goélettes, par Patrick Pollet, fondateur de l'AFAGE.

• 15 h 15 : regards sur ces voyages hors-norme, table ronde en présence de Ramine (artiste peintre et ethnologue), le lieutenant de vaisseau Guillaume Campos, et le commandant de la Belle Poule.

• 16 h 40 : les grands voiliers, histoire et courses, par Michel Balique, président de l'association Amis des grands voiliers.

Samedi 4 février

• 13 h 30 : ouverture et accueil.

• 13 h 45 : mot de bienvenue.

• 14 h 20 : les goélettes durant la Seconde Guerre mondiale, par le commandant Jean-Yves Béquignon.

• 15 h 20 : des savoir-faire à transmettre, table ronde en présence de Yves Capard (gréeur traditionnel) et Bruno Potin (maître charpentier pour la Marine nationale).

• 16 h 40 : les grands voiliers, se former et accompagner les jeunes, par l'amiral Pierre François Forissier, ancien chef d'état-major de la Marine nationale

Exposition de tableaux (Galerie de la Grand'Voile)

Du samedi 4 au vendredi 23 février : ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 15 heures à 18 heures.