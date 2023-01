Montivilliers. Des patchworks pour colorer la ville

La ville de Montivilliers veut un été très coloré. Elle lance un nouveau projet collaboratif intitulé "Colore ta ville". Connu en France sous le nom de trico-graffiti, le "yarn bombing" (littéralement : explosion de fil à tricoter) est une forme de street-art originaire des États-Unis. Le principe est simple : habiller le mobilier urbain à l'aide de patchworks confectionnés en tissu et en laine tricotée, et ainsi apporter de la couleur dans l'espace public.

De janvier à mars, les habitants sont invités à venir déposer dans différents points de collecte des bouts de tissus et des pelotes de laine qui seront tricotées lors d'ateliers collectifs organisés dans les structures participantes. À partir d'avril, le mobilier urbain sera emmailloté. L'objectif est de parvenir à couvrir un axe allant du giratoire Jean Monnet à l'avenue Georges Clemenceau et de relier la Belle Étoile au centre-ville.

Pour la ville, les vertus de ce projet sont nombreuses : "En plus de recycler de manière joyeuse les chutes de tissus, pelotes de laine et autres vieux pulls défraîchis, il permet de créer du lien entre les habitants ! À l'image des autres œuvres de street-art, ce projet est éphémère. De plus, il n'abîmera pas la nature et ne laissera aucune trace une fois retiré."

Les structures participantes : Le Centre social Jean Moulin, le centre social AMISC, l'hôtel de ville, le service Éducation Enfance Jeunesse, la bibliothèque Condorcet, la salle Michel Vallery, les résidences autonomie L'Eau Vive et Beauregard.