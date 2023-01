[Vidéos] Cherbourg. Festival les Art'zimutés : les premiers noms dévoilés

Quatre jours de musique ! Le festival Les Art'zimutés revient du mercredi 28 juin au samedi 1er juillet sur la Plage Verte à Cherbourg. Vendredi 20 janvier, les organisateurs ont dévoilé quatre premiers noms d'artistes.

Incontournable Matmatah

Les Brestois de Matmatah, présents au Tendance Live de Cherbourg en 2018, seront de la partie vendredi 30 juin. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu'à l'été 2018. Quatre ans après cette tournée, Matmatah reprend la route dès mars 2023.

Du reggae avec Tiken Jah Fakoly

La présence de cette figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d'or, et de nombreux prix dont une Victoire de la Musique, est aussi annoncée pour le samedi 1er juillet. Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.

Wax Tailor, pilier de la scène électro

La nouvelle tournée internationale de Wax Tailor, le chef de file de la scène electro hip-hop, commence en 2023 et passera par Cherbourg samedi 1er juillet. Producteur indépendant français reconnu mondialement, il est devenu en 20 ans de carrière un des piliers de la scène electro hip-hop internationale.

L'énergie surdimensionnée de La P'tite Fumée

La P'tite Fumée s'affirme comme l'un des fers de lance d'une scène électronique underground et festive et sera présent au festival le samedi. Les quatre musiciens reviennent sur le devant de la scène avec un quatrième album “We Are The Machine”.

C'est parti pour la billetterie

La billetterie passe dès ce vendredi 20 janvier en "Early Bird" (tarif réduit), soit une place à 21 € pour le pass 1 jour et à 38 € pour le pass 2 jours. Attention, l'offre est limitée. Les tarifs normaux sont les suivants : pass 1 jour (pré vente), 25 € ; pass 1 jour (sur place) 30 € ; et pass 2 jours, 43 €.

Pratique. Billetterie en ligne : www.lesartzimutes.com.