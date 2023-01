Cherbourg. Tempête Gérard : les bateaux de trois skippers endommagés 

L'heure est au bilan des dégâts ! La tempête Gérard a notamment laissé des traces à Port Chantereyne, à Cherbourg. Au moins cinq bateaux sont tombés sur le terre-plein. Parmi eux, trois Class40 dont deux du skipper Marc Lepesqueux ainsi que celui de Clara Fortin et Martin Louchart.

"De la casse à signaler"

Les skippers ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux. "De la casse à signaler" dont le mât du Jumbo40 note pour sa part Marc Lepesqueux, actuellement en Guadeloupe. Il devait évaluer tous les dégâts à son retour.

"Une chute de plus de trois mètres de haut"

Clara Fortin et Martin Louchart se sont aussi exprimés : "Notre bateau était depuis la fin de la saison, mis en sécurité sur son ber attaché avec des sangles neuves et homologuées", expliquent-ils. "Malheureusement la tempête fut plus forte que prévu et a violemment balayé notre presqu'île." Le class40 Randstad-Ausy a été renversé par les deux autres Class40 qui se trouvaient à côté. "Cette mésaventure a engendré des dégâts conséquents… Le bilan matériel est lourd après une chute de plus de trois mètres de haut. Nous avons pu mettre le bateau en sécurité. Cependant, il faut faire très attention et ne pas s'approcher des bateaux qui ne sont, pas protégés de l'effet domino."