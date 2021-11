Fraîchement sécurisé et revalorisé, le chemin permet désormais de relier la rue Léonard-Bordes et la rue Annie-de-Pène sans craindre de dévaler la pente sur le fessier. Réclamés en 2010 par le conseil du quartier, ces travaux ont coûté 30 000 €. La sente peut aussi permettre d’accéder plus facilement au belvédère de la côte Sainte-Catherine.