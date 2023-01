Manche. Les offices de tourisme du département se rencontrent pour mieux travailler ensemble

190. C'est le nombre de personnes qui travaillent dans les offices de tourisme dans la Manche. Pour la première fois, elles se sont toutes réunies à Saint-Lô, lundi 16 novembre. Le but avoué d'Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département : faire que tous se connaissent mieux pour mieux travailler ensemble.

Dans le déroulé, chaque office de tourisme avait dix minutes de présentation. Des temps de pause étaient également aménagés pour discuter de manière plus informelle. Une réunion nécessaire pour Coralie Telles, directrice de l'office de tourisme de Villedieu Intercom. "Le personnel échange entre offices, mais souvent par téléphone, donc mettre des visages sur les noms, c'est plutôt agréable", explique-t-elle.

Un territoire global

Il y a aussi l'aspect travail, pour proposer le meilleur à chaque fois, et cela peu importe le territoire. "Les touristes ne connaissent pas les frontières, donc c'est vraiment important qu'on se connaisse mieux et qu'on s'articule. On a intérêt à dire la même chose si on veut être cohérents et porter une image plus forte auprès des visiteurs", estime Déborah Legoff, de l'office de tourisme Granville Terre et Mer. "Nous, on vend de la prestation pour le Mont Saint-Michel. On vend des entrées pour la Cité de la Mer. On envoie les gens sur les plages du Débarquement. On vend un territoire global", abonde Guillaume Oursin, directeur de l'office de tourisme Coutances Mer et Bocage.

Cette réunion permet aussi de récupérer les bonnes idées des uns et des autres. Par exemple, le directeur de l'office de tourisme du Mont Saint-Michel va s'intéresser de plus près à une application développée par celui du Cotentin pour la gestion des flux quand il y a beaucoup de touristes sur une zone. Autre volonté partagée par tous les offices de tourisme et leurs salariés : présenter la Manche comme une destination de tourisme durable.