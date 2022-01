Une alarme incendie déficiente

Une rue a été paralysée mardi 29 septembre au matin, à Falaise. La cause de cette fermeture s'appuyait sur la suspicion d'un feu. L'incendie était soupçonné d'avoir démarré dans la rue Saint-Gervais. Les pompiers ont été appelés, dans un premier temps, pour des flammes dans une agence bancaire or, sur place, lors de leur intervention, ils n'ont trouvé aucune trace d'un quelconque incendie. L'alarme incendie a montré ses limites. Elle se serait déclenchée à cause d'une coupure d'électricité.



