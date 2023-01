Transports. Selon le bilan 2022 de la SNCF et la Région Normandie, les trains normands sont "ponctuels"

Un bon point pour les lignes normandes, c'est ce qui ressort du bilan 2022 de l'activité ferroviaire normande présenté lundi 16 janvier par la Région Normandie et la SNCF. Les deux entités soulignent notamment la fréquentation et la ponctualité des trains.

"On a vu que la qualité de service s'améliorait"

Grégoire Forgeot d'Arc est le directeur régional des lignes normandes SNCF Voyageurs : "En 2022, on a pu tirer les bénéfices des investissements qui ont été faits par le Conseil régional. Cela concerne l'arrivée de nouvelles rames et de nouveaux ateliers. Nous avons aussi vu que la qualité de service s'améliorait parce que le matériel est neuf et parce que les trains roulent de plus en plus à l'heure." Et d'après le bilan établi par la SNCF et la Région Normandie, "on peut parler de trains qui arrivent à l'heure en Normandie".

"On avait 79 % des trains à l'heure entre Rouen et Paris en 2019 et, en 2022, ces mêmes trains étaient à l'heure à 90 %", précise Grégoire Forgeot d'Arc. Selon les enquêtes réalisées par la SNCF, "lorsqu'on demande aux voyageurs s'ils sont satisfaits de la ponctualité, les 15 000 personnes interrogées répondent oui. Au total, nous avons gagné 15 points par rapport à il y a deux ans", souligne-t-il. Le directeur régional des lignes Normandes SNCF Voyageurs l'assure, "ce qui a permis d'améliorer la ponctualité des trains, c'est le fait d'avoir des nouvelles rames et du nouveau matériel qui est plus fiable ainsi que des nouveaux ateliers". Ce qui a aussi changé en 2022, c'est aussi la mise en place "d'actions préventives, comme le fait d'élaguer plus d'arbres pour qu'il y ait moins de feuilles qui tombent dans certaines zones sensibles".

27 nouvelles rames prévues dans le futur

"Du nouveau matériel va arriver avec le financement du Conseil régional. Environ 500 millions d'euros ont été investis pour avoir 27 nouvelles rames afin de remplacer l'ancien matériel qui roule entre Rouen et Paris sur les trains du quotidien", indique Grégoire Forgeot d'Arc. Et l'échéance approche. "Une première rame va arriver en 2023, le gros du remplacement se fera en 2024. Pour cela, on a aussi besoin d'installations de maintenance. Il y en a une qui est en train d'être bâtie au Havre", ajoute-t-il. L'objectif, "avoir une amélioration de la qualité de service, du matériel et de la satisfaction des voyageurs".

Pour continuer d'améliorer les performances des trains normands, Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région Normandie en charge des transports et de l'aménagement du territoire, précise que "nous avons quitté les ateliers parisiens pour en construire d'autres en région, comme à Sotteville-lès-Rouen et au Havre".

Les changements à venir

Au printemps 2023, un train Paris-Deauville sera proposé aux voyageurs, avec un départ prévu à 7 h 27 et une arrivée vers 10 heures. Courant 2024, "nous allons repenser l'offre reliant Caen et Rouen pour permettre aux habitants des aires métropolitaines de Rouen et Caen de recourir davantage au train pour se déplacer", affirme Jean-Baptiste Gastinne. "Cette ligne ne s'arrêtait pas dans toutes les gares", rappelle-t-il. Les trains Caen-Rouen s'arrêteront à Serguiny, Brionne et Bourgtheroulde. Au total, il y en aura dix par jour. Autre nouveauté, "à Pont-de-l'Arche, nous allons passer de 4 arrêts par jour à 12 pour aller à Rouen", poursuit Jean-Baptiste Gastinne.