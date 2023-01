Le Havre. La rue d'Étretat bientôt en sens unique ?

Les riverains de la rue d'Étretat, quartier Saint-Vincent au Havre, sont nombreux à se plaindre des problèmes de sécurité. Les accidents sont réguliers sur cette rue où il est difficile de se croiser. De plus, les piétons ne se sentent pas en sécurité, les trottoirs étant très étroits.

• Lire aussi. Le Havre. Accident mortel : un adolescent de 17 ans tué

Lundi 16 janvier, la mairie du Havre a présenté aux habitants les modalités d'une consultation publique sur la circulation dans les rues d'Étretat et de Guillemard. Cela fait des années que les riverains demandent à la municipalité d'intervenir. Une étude a été menée pour des aménagements temporaires afin de sécuriser les déplacements piétons et vélos, d'apaiser la circulation et de redonner plus de fluidité et de respiration dans ces rues. Pour y parvenir, il est envisagé de placer ces rues à sens unique (sens montant rue d'Étretat, sens descendant rue Guillemard). Différents scénarios d'aménagements temporaires et de gestion des flux ont été élaborés. Ils ont été présentés aux habitants lors de la réunion publique.

Les habitants consultés

Pour que ces aménagements soient acceptés, les riverains vont pouvoir donner leur avis.

Des balades urbaines dans le quartier vont être organisées entre le 4 et le 8 février (sur inscription).

Du 27 février au 5 mars, les habitants seront invités à exprimer leur avis. Ils vont pouvoir répondre à deux questions :

- Êtes-vous pour ou contre une phase d'expérimentation sur la rue Guillemard, la rue d'Étretat et la rue du Président-Wilson, qui se déroulerait entre septembre 2023 et avril 2024 ?

- L'expérimentation doit-elle concerner uniquement les grands axes du quartier ou s'étendre aux rues adjacentes ?

Seuls les habitants du quartier pourront s'exprimer à ce sujet.

À l'issue de cette phase de consultation, une réunion publique de restitution aura lieu fin mars pour présenter les résultats et envisager les suites à donner pour une possible expérimentation.