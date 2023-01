Montivilliers. Une nouvelle école maternelle pour 2026

Le projet avait été annoncé fin novembre dernier. En ce début d'année, il se concrétise. À la suite de l'avis favorable du préfet, les élus de Montivilliers, réunis en conseil municipal extraordinaire lundi 16 janvier, ont approuvé la construction d'une nouvelle école maternelle en lieu et place de l'école Jean de la Fontaine, qui permettra ainsi de regrouper sur le même site les écoles maternelles Jean de la Fontaine et Charles Perrault.

Ouverture prévue pour la rentrée 2026

Le bâtiment étant particulièrement vétuste et énergivore, de simples travaux de rénovation énergétique sur l'école La Fontaine auraient été trop compliqués. C'est donc une reconstruction sur site qui a été privilégiée. À terme, la nouvelle école permettra de regrouper les deux écoles maternelles Jean de la Fontaine (trois classes et 69 élèves actuellement) et Charles Perrault (deux classes et 44 élèves). Ces deux écoles, distantes de 230 mètres l'une de l'autre, ont été construites respectivement en 1972 et 1982. Le projet doit être lancé rapidement, à l'issue de l'année scolaire en cours. L'actuelle école Jean de la Fontaine sera fermée pour travaux à compter de la rentrée 2023. La réouverture de la nouvelle école est attendue pour la rentrée 2026. Dans cette phase transitoire, les élèves seront répartis dans les autres écoles maternelles du centre-ville.

250 000 euros ont été prévus au budget communal 2023, afin de lancer la déconstruction de l'école et la première phase d'étude de la construction du nouveau bâtiment.