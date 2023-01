Manche. Le Nord-Cotentin roule vers plus de covoiturage

Mettez-vous au covoiturage ! L'Agglo du Cotentin expérimente l'application Klaxit pour une durée d'un an. Tous les habitants de l'agglomération âgés de plus de 18 ans y ont accès. Ce dispositif vient renforcer l'offre de service proposée par le réseau de mobilités Cap Cotentin.

Ludovic Colin, directeur gestion de site Naval Group à Cherbourg, David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, Arnaud Catherine et Stéphane Barbé, élus en charge de la mobilité. - Cap Cotentin

Mobilité : "une nouvelle réponse"

"Dans le contexte actuel où nous voyons le coût de l'énergie exploser, proposer des modes de déplacements alternatifs à la voiture est un enjeu d'actualité pour de nombreux ménages et une réponse concrète pour le pouvoir d'achat, ajoute David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin. La mise en place d'un service de co-voiturage avec des coûts pris en charge par la collectivité est une nouvelle réponse aux attentes des habitants mais aussi des entreprises qui ont initié une démarche de mobilité employeur."

C'est "la mobilité à 360° avec toutes les possibilités pour se déplacer sans chasser la voiture bien sûr" selon Arnaud Catherine, élu aux mobilités à l'agglomération. "Le covoiturage est déjà un levier considérable pour réduire les gaz à effet de serre."

Comment fonctionne l'application ?

L'objectif de l'application est de cibler les trajets domicile-travail. Le principe est simple : l'usager doit télécharger l'application et renseigner les informations de son profil, à savoir son itinéraire et ses horaires. Elle permet ensuite de planifier ses trajets et de trouver des co-voitureurs également enregistrés sur Klaxit.

Stéphane Barbé Impossible de lire le son.

"Côté tarifs, le conducteur se verra rémunérer 2 € minimum par trajet dans un rayon de 2 à 20 km, et ensuite dix centimes de plus par kilomètre avec un plafond fixé à 4 €", assure Stéphane Barbé, élu aux mobilités alternatives à l'Agglo du Cotentin. "Le passager, lui, devra débourser seulement 1 € l'aller-retour, tarif correspondant au prix d'un titre de transport en commun Cap Cotentin." Les 20 premiers trajets sont par ailleurs offerts.

Ces conditions tarifaires sont valables pour des trajets dont le départ et/ou l'arrivée est située dans le Cotentin, faisant entre 2 et 40 km, avec trois passagers maximum et dans la limite d'un aller-retour par jour. L'application peut faire gagner jusqu'à 120 € par mois aux conducteurs.

Les entreprises sollicitées

Un travail important a été mené avec les employeurs locaux par l'agglomération pour recenser leurs besoins et les accompagner dans le déploiement de cette application. On peut citer Naval group, une distribution de dépliants ayant eu lieu lundi 16 janvier, ou encore le Centre hospitalier du public du Cotentin, Orano, l'Association en Cotentin d'accompagnement inclusif et solidaire (ACAIS), EDF, la Ville de Cherbourg...

Ludovic Colin Impossible de lire le son.

"Chez Naval Group, plus de 60 % des collaborateurs pratiquent l'autosolisme - seul dans sa voiture -, et 20 % d'entre eux viennent en vélo", confie Ludovic Colin, directeur gestion de site Naval Group à Cherbourg qui emploie 5 500 personnes. "Avec l'application Klaxit, Naval Group espère exploser les chiffres du covoiturage qui sont actuellement de 4 % pour l'instant."