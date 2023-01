Transport. Circulez facilement dans le nord-Cotentin

Les habitants des 129 communes de l'Agglo du Cotentin doivent normalement trouver leur compte avec le réseau Cap Cotentin, qui propose un tarif défiant toute concurrence : 1 € le trajet !

Le transport à la demande

Innovation unique en France : le transport à la demande ! Il suffit de contacter le réseau Cap à la demande pour se rendre dans la ville souhaitée. Ce service de transport collectif fonctionne sur réservation : "12 000 voyages ont été réalisés sur un an, c'est un vrai besoin", précise David Margueritte, le président de l'Agglo. Le réseau totalise 513 points de transport à la demande dans le nord-Cotentin.

Valognes-Cherbourg en train : un succès

Un trajet entre les gares de Valognes et Cherbourg pour 1 €, c'est possible ! Seuls les abonnements scolaires, valables exclusivement sur les circuits scolaires, ne sont pas autorisés. "Nous avons multiplié par trois la fréquentation de la ligne ferroviaire, annonce David Margueritte. Et malgré l'inflation, on ne touchera pas à cette tarification, nous voulons être lisibles, visibles, solidaires et attractifs."

Un réseau de bus développé

Le réseau a multiplié par six ses liaisons intercommunales : "Nous avons une véritable croissance très nette, entre 33 à 34 000 validations par mois selon des chiffres d'octobre 2021 à octobre 2022, nous multiplions par 2,5 en un an la fréquentation", ajoute David Margueritte. La ligne Cherbourg-Barfleur-Saint-Vaast-la-Hougue-Valognes est à +89 %. Petit flop pour les lignes touristiques : "Nous devons trouver notre public que nous n'avons pas réussi à trouver cet été avec plus de communication", réagit le président de l'Agglo.

Le service d'autostop à La Hague

L'autostop, une pratique très ancienne, mais qui marche ! Ce moyen de déplacement alternatif gratuit a été remis au goût du jour à La Hague. Un kit est offert à l'autostoppeur et des arrêts spéciaux "Autostop" sont prévus à cet effet. Les inscriptions au service se font à la mairie ou dans l'une des 19 mairies déléguées de La Hague ou dans les offices de tourisme de Goury et de Cherbourg-en-Cotentin.

Des vélos bien sûr

En plus des trottinettes et vélos électriques de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, il existe un réseau de vélos à assistance électrique dans le nord-Cotentin : lancé en 2019 par le vice-président en charge des mobilités Arnaud Catherine, il passe de 85 à 750 vélos électriques en location longue durée (trois, six, neuf et jusqu'à 12 mois).