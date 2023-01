Caen. Vrai ou faux : connaissez-vous vraiment les plantes ?

Les produits que proposent Plantes pour tous sont moins chers qu'en jardinerie.

Vrai. Plantes pour tous propose plus de 3 000 plantes et 150 variétés différentes à partir de 2 €. Ces prix bas s'expliquent par le fait que cette "jardinerie urbaine" travaille directement avec des producteurs, sans stocker dans des entrepôts. Il n'y a donc pas de frais annexes. "Les plantes partent la veille de l'événement. Le stock du premier jour s'étale sur tout le week-end, on ne se réapprovisionne pas entre-temps", précise Yaël Prette, de Plantes pour tous. Sur place, il est précisé quelles plantes sont destinées aux débutants, aux pièces lumineuses, lesquelles sont increvables, etc.

Tous les producteurs peuvent prétendre à la vente de plantes.

Faux. Plantes pour tous fait attention à ce que les producteurs soient respectueux de l'environnement. "Tous doivent être labellisés MPS, faire attention aux éléments chimiques notamment, mais aussi être labellisés bio", prévient Yaël Prette. Le label MPS (Milieu Programma Sierteelt) est un certificat officiel et fiable venant des Pays-Bas qui vise à améliorer les pratiques et techniques des pépinières.

La France ne produit plus

de plantes d'intérieur.

Vrai. "Sur le marché européen, la production de plantes d'intérieur n'existe plus en France. Il y a quelques pépiniéristes, mais… toutes les jardineries se fournissent au même endroit, c'est-à-dire en Hollande, qui sont les plus avancés, ou en Belgique, en Italie et en Espagne", relève Yaël Prette. En revanche, les producteurs français pour les plantes extérieures existent et l'entreprise travaille avec eux.

Les plantes d'intérieur dépolluent

et purifient l'air d'un appartement.

Faux. Yaël Prette, de Plantes pour tous, le défend : "Utiliser les plantes pour détoxifier son intérieur, c'est un mythe. Tous les intérieurs ne sont pas les mêmes. Cependant, les plantes ont un aspect bien-être et, grâce à elle, on peut travailler sur soi en s'occupant et prendre soin d'elles."

Plantes pour tous propose un suivi

après la vente.

Vrai. Sur place, les équipes orientent et conseillent les clients. Plantes pour tous met en place un système de QR code. "Les clients flashent avec leur téléphone puis sont renvoyés vers la page entretien, où il y a des conseils dédiés à chaque plante." L'équipe est d'ailleurs disponible sur les réseaux sociaux et répond au cas par cas.

Sans réservation, impossible de venir.

Faux. Mais il est préférable pour l'équipe de connaître en amont le nombre de visiteurs, afin d'estimer les stocks et de limiter les pertes. Une billetterie gratuite permet de limiter les files d'attente sur grande-vente-de-plantes-caen-janvier.eventbrite.fr.

Pratique. Plantes pour tous, centre commercial Paul-Doumer à Caen. Jeudi 19 et vendredi 20 de 10 à 19 heures, samedi 21 janvier de 10 à 17 heures. Entrée gratuite.