Bonne table près de Rouen. Euro Asia Mng, une adresse franco-asiatique

C'est une devanture qu'on ne peut pas rater avec ses baies vitrées transparentes. Le restaurant Euro Asia Mng se situe à côté de l'arrêt de métro J.F Kennedy au Grand-Quevilly. La décoration est plutôt moderne, avec des fauteuils beiges, des panneaux en bois et des nappes de couleur taupe claire. Des paysages mongols peints sur des tableaux agrémentent le lieu. Le nom Euro Asia Mng fait référence à la cuisine proposée sur place : des plats européens, asiatiques et mongols.

Un mélange de saveurs eurasiatiques

On peut déguster des plats européens comme une entrecôte ou un pavé de saumon, des spécialités japonaises tels que des sushis, ou des mets coréens comme le bibimbap alliant riz, viande et légumes. Ce qui caractérise le restaurant, ce sont surtout les plats traditionnels originaires de Mongolie comme le goulash mongol, à base de bœuf braisé, légumes et pommes de terre. Tous les jours, un menu complet, entrée, plat dessert européen est proposé à 21,60 euros. Lors de ma venue, j'ai souhaité découvrir la cuisine mongole, alors je me suis laissé tenter par un plat appelé Khuushuur, des raviolis frits au bœuf accompagnés d'une salade de chou et carotte assaisonné avec de l'huile de sésame. Pour 13,90 euros, la portion était plutôt copieuse.

Khuushuur (raviolis frits au bœuf).

J'ai terminé mon repas avec un tiramisu au matcha, une poudre de thé vert japonaise, avec des biscuits boudoirs et une crème mascarpone au prix de 5,50 euros. "On peut accueillir 130 personnes. L'avantage, c'est qu'elles peuvent commander des plats asiatiques comme européens", affirme le gérant Munkhsaikhan Batsaikhan. "Dans la région, nous sommes les seuls à proposer des plats mongols. En général, les clients commandent souvent notre goulash." Au total, sept personnes travaillent au restaurant, comme le chef cuisinier d'origine mongole Dagvadorj Lkhagva, très connu dans son pays pour son savoir-faire.

Pratique. 19 rue Molière, Le Grand-Quevilly, 02 76 00 25 03. Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h.