Sud III : deux policiers grièvement blessés

Il était environ 22h lorsque leur véhicule de police a perdu le contrôle sur cette portion limitée à 90 km/h, dans le sens Paris-Rouen, à hauteur de Grand-Couronne. Après avoir heurté la glissière de sécurité, pour des raisons encore indéterminées, la voiture de police a fait plusieurs tonneaux. Par chance, les deux hommes, un gardien de la paix et un Adjoint de sécurité (ADS), ont survécu au choc. Désincarcérés, ils ont été transportés au CHU de Rouen. Leurs jours ne sont pas en danger, mais ils ont été très sérieusement blessés aux jambes.

Les deux policiers font partie de l'Unité d'Aide et d'Assistance Judiciaire (U.A.A.J.) et revenaient d'une garde à l'hôpital d'Elbeuf. Ils n'étaient pas en chasse et roulaient, semble-t-il, à la vitesse maximale autorisée.

Coïncidence ou lien de cause à effet ? Juste avant l'accident des policiers, plus loin sur la Sud III, dans le même sens, une Mercedes conduite par un individu ivre a fini dans la glissière de sécurité.