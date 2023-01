[Reportage]. À Rouen, on dépollue Internet pour le rendre moins énergivore

C'est l'obsession des collectivités et des entreprises ces derniers mois : la hausse du coût de l'énergie. On y pense moins, mais le numérique aussi pèse sur la consommation. Conscients de cette nouvelle difficulté à surmonter, à Rouen, institutions et entrepreneurs s'engagent dans la sobriété numérique. Il faut dire que le secteur, en plus d'être particulièrement énergivore, est aussi mauvais pour la planète.

"On ne fait pas de déplacements permanents, on n'est pas des industriels, mais on s'est rendu compte que notre secteur polluait beaucoup, nos data centers (les hébergeurs de serveurs) consomment énormément", explique David Julien, directeur commercial de Ftel Editions, une start-up rouennaise qui s'est donné la mission de dépolluer la toile en optimisant la création des sites internet avec sa marque Mon Site Vert. Si l'on prend en compte uniquement la partie web du secteur numérique, ce sont 600 millions de tonnes de CO 2 qui sont émises chaque année dans le monde, et 16 millions rien qu'en France. "C'est comme si je faisais 125 vols Paris-New York tous les jours pendant 300 ans. C'est ce que représente le web français en une année", précise David Julien. L'éditeur de sites web chasse ainsi les données qui sont trop lourdes. "Ce qui va peser le plus, c'est ce qu'on appelle les assets, ce sont tous les médias importés par le concepteur du site, les photos, les gifs, les vidéos, etc. Avec son code source, Mon Site Vert va tout optimiser pour les alléger."

"On ne parle plus de high-tech

mais de low-tech"

En plus de son code source "vert", conçu selon les règles du Green It, pionnier de l'informatique responsable, l'entreprise stocke ses sites sur de très petits serveurs appelés Rasberry Pi, de la taille d'une carte bleue. Un seul serveur tourne à quatre watts à l'heure, "c'est l'équivalent d'une ampoule basse consommation, sachant qu'on est capables de stocker 100 sites internet dessus", précise David Julien. Ces derniers sont alimentés par des panneaux solaires chez Webaxys, spécialiste normand du green data center, le premier centre de données informatiques écologiquement responsable en Normandie, dont le siège se trouve à Sotteville-lès-Rouen. Avec ces différentes solutions, la jeune société rouennaise se targue de réduire de 90 % l'empreinte carbone des sites qu'elle optimise. "Chez Mon Site Vert, on ne parle plus de high-tech mais de low-tech."

Pour David Julien, la sobriété numérique passe aussi par les petits gestes du quotidien. Éviter de trop publier sur les réseaux sociaux, penser à vider régulièrement sa boîte mail, privilégier le stockage en local sur un disque dur plutôt que d'utiliser le "cloud" (stockage de fichiers sur Internet), et enfin se connecter en wifi dès que c'est possible. "La 4G ou la 5G, c'est horrible en termes de consommation énergétique", précise David Julien, qui insiste également sur l'importance de garder son matériel informatique le plus longtemps possible. "L'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas demander à quelqu'un d'optimiser son site internet et de changer d'ordinateurs tous les ans."