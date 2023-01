Musique. Måneskin, Pink, Sam Smith, Gorillaz, Metallica… Ces artistes qui sortent un album en 2023

"Rush" de Måneskin

Voilà maintenant deux ans que le groupe italien Måneskin a gagné le concours de l'Eurovision. Le quatuor revient désormais avec un nouvel album du nom de Rush. Une aura de mystère entoure ce troisième opus, même s'il est fort probable qu'il contienne les derniers singles de Måneskin, à savoir Supermodel, I Wanna Be Your Slave ou encore The Lonelinest. La sortie de Rush de Måneskin est prévue le 20 janvier.

"Gloria" de Sam Smith

Sam Smith est de retour, trois ans après son remarqué Love Goes. Dans Gloria, on trouvera des collaborations avec Ed Sheeran, Jessie Reyez, en plus de Unholy avec Kim Petras. Cet opus marque un tournant dans la carrière de Sam Smith, puisque c'est la première fois qu'il prend part à la production et aux arrangements. La sortie de Gloria de Sam Smith est prévue le 27 janvier.

"Trustfall" de Pink

Peu d'artistes pop sont aussi prolifiques que Pink. L'auteure-compositrice-interprète américaine dévoilera l'hiver prochain son neuvième album studio, Trustfall. Cet opus est porté par le morceau au rythme entraînant, Never Gonna Not Dance Again. La sortie de Trustfall de Pink est prévue le 17 février.

"Cracker Island" de Gorillaz

Le huitième album du groupe britannique, formé par Damon Albarn et Jamie Hewlett, comportera des collaborations avec Tame Impala, Booty Brown, Bad Bunny, Beck et bien d'autres. La sortie de Cracker Island de Gorillaz est prévue le 24 février.

"72 Seasons" de Metallica

Metallica est prêt à faire trembler la planète avec son douzième album, le premier depuis 2016. Il rassemble douze morceaux, dont Lux Aeterna. Le légendaire groupe de heavy metal assurera la promotion de ce nouveau disque lors d'une tournée mondiale en 2023 et 2024. La sortie de 72 Seasons de Metallica est prévue le 14 avril.

"Broken by Desire to Be Heavenly Sent" de Lewis Capaldi

Le chanteur écossais revient avec son deuxième album studio. Il a annoncé en mars 2021 qu'il ne comptait plus se produire momentanément pour se consacrer à l'écriture et à la composition de son nouvel opus. La sortie de Broken by Desire to Be Heavenly Sent de Lewis Capaldi est prévue le 19 mai.