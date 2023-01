Orne. Vœux conjoints du préfet et du président du Conseil départemental, bilan et perspectives

C'est devenu une tradition depuis une dizaine d'années dans l'Orne : par mesures d'économie, mais aussi pour éviter de réunir tous les maires à deux reprises, à chaque mois de janvier le préfet et le président du Conseil départemental organisent une cérémonie de vœux commune.

L'heure du bilan

Après deux années sans, pour cause de Covid, c'était à nouveau le cas lundi 9 janvier à Alençon, avec Sébastien Jallet, préfet de l'Orne, et Christophe de Balorre, président du Conseil départemental. Chacun a dressé son bilan 2022, avec par exemple la plateforme Retour à l'emploi, qui a déjà profité à une centaine de bénéficiaires du RSA. Loin du ressenti pessimiste que l'on pourrait avoir, le chiffre d'affaires moyen des entreprises de l'Orne a progressé de +12,2 % en 2022 et le nombre de bénéficiaires du RSA dans l'Orne a baissé de 5 % l'an dernier, même si le département reste celui de Normandie où le taux de pauvreté reste le plus élevé.

Parmi les annonces, celle "d'efforts sans précédent pour la réhabilitation des maisons de retraite du département", ou encore les travaux sur les déviations de Bellême et de Domfront. Un hommage a également été rendu aux assistantes familiales de l'aide à l'enfance.

Des projets pour 2023

Quant aux projets, le Haras du Pin, la modernisation de la totalité de la ligne SNCF Paris/Argentan/Granville et la mise à 2x2 voies de la route nationale 12 entre Mortagne et Tourouvre, ainsi qu'à Saint-Maurice-lès-Charencey, vont bénéficier de crédits nationaux, car ils sont inclus dans le contrat de plan État/Région qui sera signé dans quelques semaines. Concernant les routes, et faisant allusion à la mise à 2x2 voies de l'axe Flers/Argentan, Christophe de Balorre a souligné "les bouleversements dus à des clivages philosophiques nouveaux qui sont de savoir s'il faut continuer à faire des routes, s'il faut utiliser le sol pour implanter des logements, des activités industrielles ou commerciales. Nous l'avons vu avec notre projet de la route Flers/Argentan, nous le voyons avec les arguments utilisés pour remettre en cause le 90 km/h, nous le voyons même par la remise en cause de notre alimentation ".

Le préfet, en poste à Alençon depuis déjà un an, a, lui, formulé des vœux concernant le développement durable, la cohésion et la solidarité. Mais fustigeant des comportements inacceptables de violence, il a insisté sur la sécurité, rappelant l'arrivée de seize policiers dans l'Orne depuis un an (8 à Alençon, 6 à Argentan, 2 à Flers).

Un redéploiement de gendarmeries sur le territoire est en réflexion jusqu'en mars, et le plan anti-crack à Alençon sera dévoilé le jeudi 12 janvier. Dénigrant le sentiment d'abandon des territoires, il a enfin souligné que les trois cents projets soutenus par l'État en 2022 étaient sans précédent dans l'Orne, 50 % de plus qu'en 2021.