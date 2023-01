Séries. Canal+ s'agrandit et s'offre OCS pour renforcer son offre

Canal+ a annoncé l'acquisition d'OCS, le bouquet de télévision payante d'Orange. Cette acquisition permettra à Canal+ de renforcer sa position sur le marché de la télévision payante et de proposer une offre de contenus encore plus diversifiée à ses abonnés. Selon les informations disponibles, le prix de l'acquisition s'élèverait à 100 millions d'euros selon Les Echos.

OCS, qui compte environ 3 millions d'abonnés, propose un large catalogue de films, séries et documentaires, ainsi que des chaînes thématiques dédiées au cinéma, aux séries, au sport et à l'animation. L'intégration d'OCS dans le groupe Canal+ permettra à la société de proposer une offre encore plus large, avec notamment l'accès à des chaînes exclusives comme OCS Max ou OCS City.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Canal+ de se développer sur de nouveaux marchés, après avoir lancé récemment sa plateforme de streaming en Espagne et en Italie.

Game of Thrones n'est plus disponible en France

Reste maintenant à voir comment cette acquisition sera perçue par les abonnés d'OCS et comment elle affectera l'offre de contenus proposée. On peut toutefois imaginer que l'intégration d'OCS dans le groupe Canal+ pourrait permettre de proposer une offre encore plus riche et diversifiée, avec l'accès à des chaînes exclusives et à un catalogue de films et de séries encore plus important. Mais depuis samedi 1er janvier, des séries emblématiques HBO comme Game of Thrones ou Les Soprano, ne sont plus disponibles sur le catalogue OCS. C'est HBO qui a décidé de ne pas renouveler le contrat de diffusion, afin de réserver ses programmes à sa plateforme de streaming maison, HBO Max, attendu en France pour 2024.