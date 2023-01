[Reportage]. Harry Potter, Marvel, mangas... Des produits conçus à Grand-Couronne

Abysse Corp réalise 98 % de son chiffre d'affaires avec ses propres produits, commercialisés notamment sous la marque ABYstyle.

Chez Abysse Corp, tout commence par les négociations avec les ayants droit des franchises. Les chefs de produit, sous la responsabilité d'Arnaud Fonvieille, sont en charge de cette tâche clé. "On négocie des contrats pour une durée, un territoire et une catégorie de produit, explique le professionnel. Ces négociations peuvent être longues." Les ayants droit des grandes franchises recevront une avance sur les ventes des produits à venir, puis des Royalties sur la vente de chaque objet. "On regarde les thèmes les plus vendeurs, on travaille vraiment en amont et on s'intéresse aux titres dont le succès se fait sur la durée", précise-t-il. Par exemple, si une nouvelle série fonctionne bien, Abysse Corp sera prête pour sortir les produits dérivés au moment de la saison 2.

Le dernier mot aux ayants droit

L'équipe fournit ensuite un "brief plus ou moins directif" aux créatifs d'Abysse Corp : d'abord à l'équipe de graphistes qui va imaginer des produits en fonction de la commande et réaliser des premiers visuels. Le projet passe alors dans les mains de l'équipe de designers industriels. C'est à cette étape que la faisabilité du projet est étudiée : quelle forme pour le produit ? Quelles matières vont être utilisées ? Quels emballages ? "On essaye aussi des choses qui n'existent pas encore, comme une tasse qui brille dans le noir. L'usine a mis un an pour développer sa production à une échelle industrielle", explique Anna Durot, la lead designer. À ce stade, il s'agit aussi de regarder le coût de production de chaque objet pour le contenir au maximum. "On est en échange constant avec des binômes près de nos usines, notamment en Chine", explique la spécialiste : des allers-retours qui donnent naissance à des prototypes qui vont être améliorés jusqu'à donner pleine satisfaction. Plus la franchise est importante et plus la production sera grande sur une série, plus les objets pourront être complexes ou dans des matériaux coûteux. Question d'économie d'échelle. Un métier de passionnés, "on est tous un peu geeks", confesse Anna Durot, comme en témoignent les collections et objets de toutes les franchises qui trônent sur les bureaux. Mais le métier doit aussi se confronter au principe de réalité : "Parfois, on s'est cassé les dents sur des projets."

Au bout du compte, ce sont toujours les ayants droit qui ont le dernier mot et qui valident ou non le prototype avant sa production à grande échelle, dans des usines en Chine pour la majorité, mais aussi en Europe pour 30 à 40 % de la production. Les ateliers de Grand-Couronne impriment notamment sur des mugs, des tee-shirts, des sacs ou produisent des acryls, sortes de figurines en 2D qui cartonnent chez les amateurs de mangas. Plusieurs centaines de milliers de pièces sortent chaque mois des ateliers de Grand-Couronne.