Saint-Lois. Football : interdiction de jouer sur plusieurs terrains à cause de la météo

Les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour cette fin de semaine, ont des conséquences sur l'utilisation des terrains de football en gazon naturel.

Les entraînements et matchs programmés du vendredi 6 au dimanche 8 janvier sont interdits dans les stades de la Falaise et Gazengel à Agneaux, Villemer à Saint-Lô, ainsi que sur les terrains d'honneur de Bérigny, Cerisy-la-Forêt, Pont-­Hébert, Condé-sur-Vire, Moyon-Villages, Torigni-sur-Vire et Saint-Clair-sur-l'Elle.

L'utilisation des autres terrains de football, de rugby et de baseball, mis à disposition de Saint-Lô Agglo par les communes, est rigoureusement limitée à un match ou un entraînement par terrain du vendredi 6 au dimanche 8 janvier.