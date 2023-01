Normandie. Huîtres et moules contaminées au norovirus : les rappels de lots se poursuivent

Le site "Rappel Conso" diffuse depuis fin décembre des alertes sur des rappels de bourriches d'huîtres et de moules en raison du Norovirus, cause majeure des gastro-entérites aiguës, toutes classes d'âges confondues.

Les derniers rappels

Les derniers rappels en date ? Vendredi 6 janvier, avec des huîtres et moules : de bouchot de Normandie "Producteurs et commerçants", commercialisées entre le mercredi 21 décembre 2022 (dimanche 29 décembre pour les moules) et le jeudi 5 janvier 2023. Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient des symptômes de gastro-entérite (vomissements, diarrhées fréquemment accompagnés d'une fièvre modérée), sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les personnes immunodéprimées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à 48 heures. Il ne faut plus les consommer et les ramener au point de vente.

Les bourriches d'huîtres Grandin, à Agon-Coutainville, commercialisées entre le mardi 20 au vendredi 30 décembre, et celles de Kermarée, à Blainville-sur-Mer, du mardi 20 décembre au mercredi 4 janvier ont aussi été rappelées par rapport à ce virus.