Carentan-les-Marais. Dix ans après, le Camp Arizona plie les tentes

Dix ans d'aventure et de reconstitution s'arrêtent à Carentan. L'association CAPA Normandie a annoncé jeudi 5 janvier qu'elle n'organisera plus le Camp Arizona, cette reconstitution d'un camp américain après le Débarquement. Depuis dix ans, les tentes se dressaient dans la commune lors des commémorations, et des reconstituteurs du monde entier se pressaient pour vivre ces moments particuliers.

Les raisons invoquées par l'équipe d'organisation sont multiples, notamment une baisse d'énergie liée à l'âge, les lourdeurs administratives, ou encore le fait que "le déménagement de tout le matériel pour préparer l'événement nous pèse de plus en plus", explique l'association sur ses réseaux sociaux.