Rouen. Epiphanie : pourquoi le prix des galettes des rois a augmenté

À combien seront vendues les galettes des rois cette année ? Compte tenu de l'inflation du prix de l'énergie ainsi que celle des matières premières comme le beurre, la farine et le lait, les boulangers normands n'ont plus d'autre choix que d'augmenter leurs prix. Pour l'Épiphanie, vendredi 6 janvier, plusieurs boulangers de Rouen ont augmenté le prix de leurs galettes. "Nous avons augmenté d'un euro par rapport à l'année dernière à cause du coût des matières premières", révèle Marc Robergeot, gérant de la boulangerie éponyme.

"On a la chance d'avoir un tarif bloqué"

Alors que la hausse du prix de l'énergie touche de nombreuses boulangeries à Rouen et son agglomération, la boulangerie Robergeot, située au 3 rue du Général Leclerc, a été épargnée. "Nous avons la chance d'avoir un tarif bloqué, alors nos prix ont peu augmenté. C'est un contrat auquel on avait souscrit avant les augmentations pour nous permettre de garder un prix fixe. C'était un coup de chance finalement", admet Marc Robergeot, gérant de l'établissement. Et concernant les galettes, "elles commencent à 5 € et peuvent aller jusqu'à 19 € selon leurs tailles. L'année dernière, tous nos produits étaient vendus un euro de moins."

Les boulangeries rouennaises touchées par l'inflation

Mohamed Bais dirige la boulangerie de la République à Rouen, située au 104 rue de la République. Et compte tenu de la conjoncture actuelle, "on a augmenté nos prix de 1, voire 2 %. La galette individuelle était à 2,50 € l'année dernière et cette année, elle est à 2,70 €, donc elle a augmenté de vingt centimes." Pour Hafid Aatar, gérant de la boulangerie Le Moulin de Canteleu, "c'est la première année où on sent que c'est compliqué de gérer une boulangerie. Tout augmente. J'ai subi trois augmentations de farine ces six derniers mois, c'est beaucoup."

"Les aides de l'Etat ce n'est pas assez"

Et après l'annonce de la Première ministre Elisabeth Borne et du ministre de l'Économie Bruno Le Maire au sujet des mesures ponctuelles de report ou d'étalement de paiement des charges sociales et fiscales de la profession, le boulanger Hafid Aatar était impatient de connaître le verdict. Selon lui, "les aides de l'Etat ne sont pas suffisantes parce que même si l'on déplace le paiement des charges à la fin du mois ou plus tard, il faudra quand même les payer. On veut une aide concrète, des contrats avec des fournisseurs d'électricité parce que nous, on utilise beaucoup de fours et quand on est une petite entreprise, c'est compliqué." Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où "tout augmente d'un seul coup donc on ne peut plus gérer, ça devient compliqué. On a augmenté nos prix de tous nos produits de 10 à 15 % et malgré ça on n'arrive pas à s'en sortir."

Des clients toujours présents

Pour autant, malgré l'augmentation des prix des galettes des rois, Quentin Laperdrix, client, ne compte pas arrêter d'en acheter pour autant. "Il faut bien rémunérer les commerçants à côté de chez nous donc une petite hausse des prix peut être justifiée. Il faut qu'ils puissent vivre aussi alors c'est important de consommer chez eux."