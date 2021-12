Le Deauville festif

Chaque été, les toits des cabines de bain se prêtent à une exposition en grand format accessible à ceux qui arpentent Les Planches de Deauville. Cette année, la Ville a choisi trente tirages du journaliste Robert Capa. Parmi elles, 28 photos inédites ont été sélectionnées 60 ans après, dans les archives de l’International Center of photography de New York. Robert Capa (1913-1954) s’était illustré principalement dans la photo de guerre. Lorsqu’en 1951, Holiday Magazine passe commande auprès de lui pour un reportage sur Deauville, c’est pour le photographe une bouffée d’air frais. Il immortalise les courses, le Bar du Soleil et les folles nuits deauvillaises. Il décrit, saisit, relate ses rencontres et ses conversations avec François André, directeur du Casino et des Grands Hôtels de Deauville. Les photographies sont les seules à témoigner des fins de soirées du Casino…



Pratique. Exposition “Le Deauville de Robert Capa”, accès libre. Retrouvez les soirées festives deauvillaises : Casino Barrière de Deauville, tél. 02 31 14 31 14 ; Discothèques Le Regine’s, tél. 02 31 14 31 14 ; L’Amazone, tél. 02 31 88 40 50 ; Bars à thème Brok café Havana Club , tél. 02 31 81 30 81 ; Up and down café, tél. 02 31 87 47 47.