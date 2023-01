Cherbourg-en-Cotentin. Suractivité médicale : SOS Médecins affronte la crise

"On tient le choc !" En 2022, 61 000 interventions ont été réalisées dont 33 000 entre 8 h et 20 h, et 27 000 entre 20 h et 8 h chez SOS Médecins, structure basée à la polyclinique du Cotentin à Equeurdreville-Haineville. Il y a dix ans, il y en avait moitié moins. "Nous sommes en suractivité depuis des années et même avant la covid", confie mercredi 4 janvier le président de SOS Médecins, Christophe Marchenay.

Pourquoi une hausse de l'activité ?

La difficulté d'avoir accès à un médecin traitant aujourd'hui est une des explications de cette nette progression. "Nous sommes passés à une génération de médecins qui s'est sacrifiée pour la vie en travaillant comme des malades", rappelle aussi le président Christophe Marchenay. "La jeune génération ne veut plus ça et c'est tout à fait compréhensible." Une hausse des créneaux disponibles, un parcours plus simple et une meilleure visibilité chez SOS Médecins depuis sa création sont aussi des facteurs de cette suractivité. Ajoutez également à la recette pour les médecins de SOS un accès au plateau technique de radiologie et d'analyse médicale de la polyclinique.

Huit médecins pendant les fêtes

Avec la grève de médecins généralistes en cabinet depuis les vacances scolaires de Noël, l'activité est "tendue", 1 747 actes médicaux ayant été réalisés du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier chez SOS Médecins. "C'est énorme !", confie Christophe Marchenay qui enregistrait une centaine de rendez-vous en moins l'an dernier. Huit médecins se relayaient pour assurer un service 24 heures sur 24. La Samu et les urgences de l'hôpital Pasteur à Cherbourg ont aussi réorienté un peu plus d'une centaine de patients sur cette période vers le centre de consultation.

"SOS Médecins a eu une activité extrêmement soutenue sur la période de Noël, nous étions même débordés avec des gens qui ont eu de fortes difficultés à nous joindre et ont dû attendre un ou deux jours avant d'avoir une consultation avec un de nos médecins", ajoute le président. "Nous n'avons pas renforcé nos lignes en soutien au mouvement de grève de nos médecins généralistes." Ils demandent le doublement de la consultation à 50 € : "On les comprend, mais ils veulent aussi moins de paperasse administrative et plus de reconnaissance", ajoute Frédéric Bastian, cofondateur de SOS Médecins.

Christophe Marchenay Impossible de lire le son.

"Ils mettent leur réveil à 2 h pour avoir un rendez-vous"

Dans une situation normale, quand on appelle le standard de SOS Médecins, un rendez-vous dans la journée est donné, "même dans l'heure" par moments : "Mais nous constatons une explosion des demandes aujourd'hui. Nous avons des patients qui mettent leur réveil à 2 h du matin pour être sûr d'avoir un rendez-vous dans la matinée", prévient Christophe Marchenay. "Si vous appelez après 8 h 30, nous sommes déjà remplis sur nos créneaux de consultation. C'est compliqué surtout quand vous avez besoin d'un justificatif si vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail sinon vous pouvez être viré." Des médecins se retrouvent dans des situations où ils doivent signer leur arrêt avec un ou deux jours en arrière, "ce qui est très limite au niveau de la loi." Une certaine souplesse est alors demandée par les médecins : "Nous espérons que la sécurité sociale et nos tutelles en feront de même."