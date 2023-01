Emploi. La radio Tendance Ouest recrute un journaliste dans l'Orne

Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie*, recrute un journaliste en CDI dans l'Orne, à Alençon.

Vos missions principales

• Rédaction et réalisation de reportages, d'interviews, de brèves etc. pour l'antenne et tendanceouest.com

• Rédaction et présentation de journaux, flashs infos, agendas

• Rédaction et réalisation de podcasts

• Contribution print au mensuel Tendance Ouest Orne (40 000 exemplaires par mois)

Profil recherché

• Bac +2 ou plus, école de journalisme

• Élocution et orthographe irréprochables

• Curiosité, réactivité et rigueur

Tendance Ouest en Normandie : 27 fréquences, deux hebdos, trois mensuels, un site Internet et une application, six rédactions et quinze journalistes.

Conditions

• Salaire selon profil, 13e mois

• Poste basé à Alençon

• CDI, temps plein (39 heures)

Envoyez votre lettre de motivation, CV et maquette (journal, flash, enrobé, papier…) à recrutement@tendanceouest.com.

Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

* 205 500 auditeurs / jour (audience cumulée en centaines – Médiametrie-EAR Local – Sept 2020-Juin 2022 – Ensemble 13 ans et +)