Manche. Près de Gavray, de nouveaux conseillers devront être élus

Des élections municipales partielles seront organisées à Lengronne, près de Gavray, a annoncé la préfecture de la Manche mardi 3 janvier. Elles auront lieu les dimanches 5 et 12 février 2023, afin de compléter le conseil municipal qui a perdu plus du tiers de ses membres avec quatre démissions. Cédric Pasquer et Evelyne Leproust, conseillers, et Eric Landry et Mathieu Mouchel, adjoints, avaient démissionné en 2022.

Qui veut être candidat ?

Les dossiers de candidature peuvent être retirés en sous-préfecture, en mairie ou sur le site de la préfecture. Le dépôt de déclarations aura lieu à la sous-préfecture de Coutances du lundi 16 au jeudi 19 janvier. Au préalable, les personnes souhaitant se porter candidates doivent prendre rendez-vous auprès de Monsieur Desobeaux au 02 33 19 08 59, de Céline Maugé au 02 33 19 08 57 ou de Sophie Migeville au 02 33 19 08 66.