Démarchage téléphonique. Les numéros commençant par 06 ou 07 n'ont plus le droit de vous appeler

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a sonné la fin de la récréation : depuis le dimanche 1er janvier, il n'est plus possible de réaliser des démarchages commerciaux par téléphone en utilisant des numéros commençant par 06 ou 07. Une bonne nouvelle pour les nombreux consommateurs assaillis d'appels et SMS de démarchage.

Les démarcheurs profitaient d'un taux de réponse particulièrement élevé pour ces appels émanant de numéros avec ces préfixes, afin de proposer un service, une offre ou même d'arnaquer leurs interlocuteurs.

Désormais, tout démarchage téléphonique se fera à partir d'un numéro en 09, bien plus facilement identifiable. L'objectif de l'Arcep est d'éviter l'épuisement des numéros en 06 et 07, mais aussi de mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes. Les livreurs de colis, services après-vente et chauffeurs de VTC sont eux aussi autorisés à utiliser des numéros en 09.