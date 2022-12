Cinéma. Les dix films les plus attendus en 2023

Les films français les plus attendus

• Tirailleurs (en salle le 4 janvier 2023, réal. Mathieu Vadepied) : Omar Sy en tête d'affiche, Tirailleurs raconte l'histoire d'un père et son fils arrachés à leur village peul et envoyés sur le front durant la Première Guerre mondiale. Le film, qui sort au Sénégal deux jours après sa sortie en France, avait été présenté dans la Sélection officielle - mais hors compétition - du Festival de Cannes 2022.

• La Guerre des Lulus (18 janvier 2023, réal. Yann Samuell) : à l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave ou pour échapper à la surveillance de l'Abbé Turpin… Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le "pays jamais en guerre"… Au casting, on retrouve notamment Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens et Alex Lutz.

• Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu (1er février 2023, réal. Guillaume Canet) : c'est le cinquième film d'adaptation de la série Astérix et Obélix de René Goscinny et Albert Uderzo. Et pour la première fois, Obélix est incarné non plus par Gérard Depardieu mais par Gilles Lelouche et Astérix par Guillaume Canet. Le récit se passe en 50 avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée après un coup d'Etat. La princesse Fu Yi, unique fille de l'impératrice, parvient à fuir en Gaule pour demander de l'aide aux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Mais les Romains, toujours en soif de conquête, vont eux aussi se diriger vers l'Empire du Milieu. Au casting, on retrouve aussi Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, José Garcia, Pierre Richard ou Ramzy. Mais aussi de nombreuses apparitions dont le rappeur normand Orelsan, ou encore Mcfly et Carlito, Zlatan Ibrahimovic, Bigflo et Oli, Angèle…

• Mon Crime (8 mars 2023, réal. François Ozon) : c'est le 22e long-métrage du réalisateur français François Ozon. L'histoire se déroule dans les années 1930 à Paris. Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz), jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour… Au casting, on retrouve Isabelle Hupert, Dany Boon, Fabrice Luchini ou encore André Dussolier.

• Second tour (25 octobre 2023, réal. Albert Dupontel) : pas encore d'affiche ou de bande annonce révélée pour l'heure. Mais le dernier film d'Albert Dupontel est forcément très attendu après sa pluie de récompense pour Adieu les cons aux Césars 2021 (meilleure réalisation, meilleur film, meilleur scénario original et César des lycéens). L'histoire raconte celle d'une journaliste politique (Cécile de France) en disgrâce, placardée à la rubrique football. Mais elle est rappelée pour couvrir la campagne présidentielle. Elle se lance alors dans une enquête sur un candidat véreux.

Les films étrangers les plus attendus

• Babylon (18 janvier 2023, réal. Damien Chazelle) : cinq ans après la sortie de First Man, qui dépeint la vie du premier homme sur la Lune Neil Armstrong, le talentueux Damien Chazelle revient en 2023 avec une nouvelle réalisation : Babylon. Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire se retrouvent dans une comédie dramatique qui raconte la naissance de Hollywood dans les années 1920, marquées par le faste et l'opulence.

• The Son (8 mars 2023, réal. Florian Zeller) : Nicholas, âgé de 17 ans, n'est plus le garçon souriant qu'il était avant. Alors qu'il ne va même plus en cours, sa mère, Kate (Laura Dern), est désemparée. Il va alors demander d'aller vivre chez son père, Peter (Hugh Jackman). Ce dernier va tenter de redonner le goût de vivre à son fils. Le tout avec une bande originale signée Hans Zimmer.

• La Petite Sirène (26 mai 2023, Rob Marshall) : le long-métrage reprend ce classique de l'animation Disney, après sa première sortie en 1989. Ces dernières années, de nombreux films Disney ont été filmés en prise de vue réelle comme le Livre de la Jungle (2016), Aladdn (2019), Le Roi Lion (2019), La Belle et le Clochard (2019) ou encore Mulan (2020). Dans ce film, Ariel la petite sirène est incarnée par Halle Bailey, actrice mais aussi chanteuse américaine qui s'est fait connaître dans le duo Chloe x Halle.

• Oppenheimer (19 juillet 2023, réal. Christopher Nolan) : 2023 sera marquée par le retour de Christopher Nolan, trois ans après Tenet. Ici, le réalisateur de 52 ans propose un biopic original sur un personnage souvent méconnu : Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Il sera interprété par Cillian Murphy, l'acteur star de la série Peaky Blinders. Au casting, on retrouve aussi Robert Downey Jr., Emily Blunt, Rami Malek ou encore Matt Damon.

• Dune : deuxième partie (novembre 2023, réal. Denis Villeneuve) : la première partie de Dune était sortie en 2021 et avait connu un franc succès, plus de 3 millions d'entrées enregistrées en France. Dans cette deuxième partie, Paul Atreides (joué par Timothé Chalamet) s'allie avec les Fremen pour sauver son peuple et venger sa famille. Denis Villeneuve est chargé de l'adaptation du roman Dune de Franck Herbert, paru en 1965. Il a fait part de son souhait de réaliser au moins trois films pour adapter au mieux l'œuvre de science-fiction.

D'autres films à voir

• Tàr (25 janvier 2023, réal. Todd Field).

• Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (15 février 2023, réal. Peyton Reed).

• The Fableman (22 février 2023, réal. Steven Spielberg).

• Creed 3 (1er mars 2023, réal. Michael B. Jordan).

• John Wick 4 (22 mars 2023, réal. Chad Stahelski).

• Super Mario Bros, le film (29 mars 2023, réal. Aaron Horvath et Michael Jelenic).

• Les Trois mousquetaires : D'Artagnan puis Milady (D'Artagnan le 5 avril 2023, Milady le 13 décembre 2023, réal. Martin Bourboulon).

• Mission : Impossible Dead Reckoning (12 juillet 2023, réal. Christopher McQuarrie).

• Barbie (19 juillet 2023, réal. Gret Gerwig).

• Une année difficile (18 octobre 2023, réal. Eric Toledo et Olivier Nakache).