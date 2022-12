Rouen. Pour ou contre la bûche au nouvel an ?

Samedi 31 décembre c'est la Saint Sylvestre. Et côté dessert, pourquoi ne pas opter pour une bûche ? À Rouen, Ma boulangerie, située au 6 place du vieux Marché et au 44 rue Armand Carrel en propose mais de façon limitée. L'établissement est dirigé par Christophe Cressent, meilleur ouvrier de France (MOF). Bonne nouvelle pour les becs sucrés, plusieurs alternatives de la bûche sont aussi à la carte comme des pâtisseries au chocolat ou aux fruits en passant par les éclairs. Mais est-ce vraiment une hérésie de continuer de manger des bûches après Noël pour le nouvel an ? Selon Christophe Cressent, "il y a deux écoles. Certains aiment bien changer, d'autres profitent du nouvel an pour se dire allez on n'a pas pu voir tout le monde et on refait un deuxième repas."

Deux options pour mettre tout le monde d'accord

Cette année, le meilleur ouvrier de France a créé une bûche unique pour Noël en format individuel ou à partager qui mêlait verveine et myrtille. À sa carte, on retrouvait aussi une bûche aux fruits exotiques et une autre, au chocolat. Et pour le nouvel an, "on prévoit aussi un dessert du nouvel an qui est un produit unique qu'on ne fait à aucun autre moment dans l'année." Il sera composé, entre autres, de chocolat au lait, miettes de chocolat manjari "un peu comme la stracciatella chez les Italiens qui apportent un côté ludique quand on croque le gâteau", révèle le meilleur ouvrier de France rouennais. Attention, pour ceux qui souhaiteraient manger l'une des bûches de Christophe Cressent, ses stocks viennent "à manquer assez rapidement."