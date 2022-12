Le Havre. Vol par effraction dans le garage d'une maison

Un vol par effraction en réunion a eu lieu mercredi 28 décembre dans un garage d'un particulier au Havre vers 2 heures du matin. Les auteurs des faits ont pris la fuite mais la victime, qui les connaissait, s'est rendue à leur domicile pour récupérer ses affaires. Le ton est monté, les policiers sont intervenus rue Edouard Vaillant au Havre. Les coupables sont deux hommes de 41 et 37 ans. Ils ont été différés en comparution immédiate hier. L'homme de 41 ans a été condamné à 15 mois de prison ferme, et l'homme de 37 ans à huit mois de prison dont quatre ferme sous bracelet électronique. Le premier mis en cause de 41 ans reconnaît le vol mais pas l'effraction et affirme aux policiers que le garage était déjà ouvert à son arrivée. Quant au second de 37 ans, il affirme ne jamais être entré dans le garage. Selon les forces de l'ordre, ses empruntes ont été retrouvées sur la voiture de la victime stationnée dans le garage.