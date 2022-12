Orne. Le département continue de perdre des habitants

Jeudi 29 décembre, l'Insee a publié ses statistiques annuelles de la population. Avec 3 325 522 habitants, la Normandie se place au dixième rang des treize régions françaises.

Le département de l'Orne est "très affecté par la déprise démographique. Avec 278 475 habitants au 1er janvier 2020, l'Orne est le département le moins peuplé de Normandie et se situe au 74ᵉ rang des 96 départements métropolitains. Sa population a baissé de 9 200 habitants depuis 2014 " souligne l'Insee.

Dans le détail

L'Insee estime qu'entre 2014 et 2020 "la baisse est en moyenne de 1 546 habitants par an. Cette trajectoire démographique ne fait que confirmer le renforcement de la déprise déjà observée sur la période précédente, entre 2009 et 2014, au cours de laquelle la population avait diminué en moyenne de 0,3 % par an".

Les soldes migratoire (gens qui quittent le département) et naturel (davantage de décès que de naissances) contribuent de manière équivalente à cette tendance dans l'Orne : "entre 2014 et 2020, le département a perdu en moyenne un peu plus de 800 habitants par an en raison d'un solde naturel négatif, et près de 730 habitants en lien avec des migrations qui sont déficitaires".

Dans les villes

Alençon, avec 25 744 habitants, reste la 10e commune la plus peuplée de Normandie. "Depuis 2014, elle perd en moyenne une cinquantaine d'habitants chaque année, mais ce rythme est cinq fois moins rapide que lors de la période 2009-2014, grâce au redressement du solde migratoire de la commune".

Le même constat peut être fait pour les communes de Flers et de L'Aigle (-25 et -19 habitants/an), tandis que la déprise démographique s'accentue pour Argentan (-95 habitants/an) et La Ferté-Macé (-98 habitants/an).

Bien que le déclin démographique affecte assez largement le territoire ornais, "certaines communes voient tout de même leur population augmenter, par exemple en périphérie d'Alençon à Valframbert (+27 habitants/an), ou Cerisé (+8 habitants/an)".