Nord-Cotentin. Prendre le Vent des livres d'occasion avec Claude Lepoittevin

Les routes que l'on prend sont parfois étonnantes. Lorsque Claude Lepoittevin, à l'âge de 25 ans, se plonge à l'envi dans la lecture, il ne se doute pas que vingt ans plus tard, il plaquera tout pour ouvrir une bouquinerie. À l'époque, le jeune homme, né à Cherbourg, fait beaucoup de déplacements pour son travail. "Je me suis mis à lire pour occuper mes voyages en train, je ne me suis jamais arrêté, raconte t-il. Mais vivre à Cherbourg me manquait terriblement." Alors, des années plus tard, il ne tient plus et tente de décrocher un poste dans le Cotentin. Il est embauché par une filiale d'Areva.

Avec sa compagne de l'époque, ils ont l'habitude d'aller dans le Pas-de-Calais, où ils se rendent dans une immense bouquinerie, leur coup de cœur. "Je me disais que j'adorerais travailler dans un endroit pareil : je me sentais bien parmi tous ces livres." Et puis cette pensée repartait aussi vite qu'elle était venue. Quand Dominique, la sœur de Claude, découvre à son tour cet endroit, elle est catégorique. "Elle m'assure que je devrais créer un lieu comme celui-ci à Cherbourg." Claude, dubitatif, a un boulot stable et une petite vie tranquille : se lancer ne lui semble pas à sa portée. Dominique insiste, il n'y a pas de bouquinerie aussi grande dans le coin ! Elle lui propose même de devenir son associée. L'idée finit par s'ancrer dans son esprit. "Je fais alors des recherches sur l'entrepreneuriat et je saute le pas : je m'inscris à une formation à la CCI de Cherbourg. Je suis super bien accompagné."

Le grand saut dans l'inconnu

Le grand saut dabs l'inconnu commence donc à l'automne 2019. Claude jette son dévolu sur un local de 400 m² qu'il loue au 120 rue du Général Leclerc à Tourlaville et qu'il finira par acheter. La procédure de licenciement est lancée côté employeur et les proches se mobilisent pour récolter et stocker les premiers livres d'occasion. C'est la débrouille pour avancer à moindre frais : travaux en famille pour rendre le magasin accueillant, recherche de meubles d'occasion pour accueillir les livres. Un espace salon de thé est aménagé, les rayonnages trouvent leur place par catégorie et dessinent de belles allées. La bouquinerie ouvre ses portes le 18 février 2020 et il y a foule ce jour-là. "Il y a une vraie clientèle pour le livre d'occasion, explique Claude. Se tourner vers l'objet seconde main est aujourd'hui inscrit dans les habitudes."

35 000 références de livres !

Pousser la porte du Vent des livres, c'est prendre le temps : celui de fouiller pour dénicher la perle. Romans, policiers, classiques, BD, cuisine, Histoire ou encore jeunesse… À coup sûr, chacun trouve un livre à son goût et pour le plus grand bonheur du porte-monnaie. De 1 € à 5 € l'ouvrage : comment y résister ? "Certains livres sont plus recherchés que d'autres, précise Claude. Il y a un vrai engouement pour les mangas et on me demande souvent certains auteurs comme Aurélie Valognes ou Valérie Perrin. Quand des références ne sont plus éditées, on vient aussi ici chercher…" Si vous êtes plutôt polars et thrillers, nul doute que Claude saura parfaitement vous conseiller. "Franck Thilliez, Olivier Norek… J'affectionne beaucoup les auteurs français. La Trilogie Verhoeven de Pierre Lemaître a été ma dernière grande claque !"

Pratique. Ouvert le lundi, de 14 h à 18 h, et du mardi au samedi, de 11 h à 18 h 30. 120, rue général Leclerc à Tourlaville. Tél. 02 33 54 33 14.