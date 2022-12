Deauville. Se jeter à l'eau le 1er janvier, ça vous dit ?

Depuis 2010, la ville de Deauville organise une baignade pour le premier jour de l'année. Comprenez, tous ceux qui le souhaitent, foncent tête baissée dans les eaux glaciales, ou au moins fraîches, de la Manche. "C'est un vrai plaisir, c'est festif et on est nombreux", assure Laurence Ponceel, habituée de ce rendez-vous.

Très sportive, elle pratique le triathlon et le running, cette femme de 56 ans affirme que se baigner dans une eau pareille lui confère de réels bienfaits. "C'est très bénéfique pour la santé en général, la circulation du sang ou les articulations", affirme-t-elle.

"On est tout rose"

Pour cette année 2023, la température de l'eau devrait avoisiner les 9 degrés. Mais ce n'est pas un problème pour Laurence Ponceel qui a hâte de "faire les fous, marcher, courir, s'éclabousser…". Une boisson bien chaude sera ensuite offerte aux téméraires, qui ne s'éterniseront sûrement pas, pour aller prendre une douche.

"Quand on sort de l'eau on est vraiment saisi, on tremble, on est tout rose", anticipe notre nageuse de l'extrême. Mais ensuite, c'est le bonheur. "On sent les bienfaits toute la journée, et je ne suis presque jamais malade par la suite, ça doit tuer les microbes."

Laurence Ponceel Impossible de lire le son.

Rendez-vous sur la plage de Deauville, face au Bar du Soleil à 11 h 45 le dimanche 1er janvier, pour un échauffement collectif avant le grand saut dans l'eau. Pensez à vous inscrire ici.