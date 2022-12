Rouen. "Les Dragons vous ramènent" reprend du service pour la Saint-Sylvestre

Boire ou conduire… Vous connaissez l'adage. Depuis 2003, l'association "Les Dragons vous ramènent" à Rouen et aux alentours œuvre pour la sécurité routière et pour éviter à ceux qui auraient consommé trop d'alcool de reprendre le volant.

Le principe ? Vous téléphonez à l'association et une équipe de bénévoles vient à votre rencontre pour vous raccompagner chez vous avec votre propre voiture. Le tout est couvert par les assurances. Quatre à cinq voitures de bénévoles sont mobilisées les vendredis et les samedis soir habituels. Pour le Nouvel An, ce sera entre 25 et 30 voitures. "On sait que les gens vont se faire plaisir, consommer plus qu'il ne faudrait… Mais on raccompagne aussi des gens qui seraient fatigués de leur journée. On est là pour que ça se passe bien pour eux", explique Thierry Nieto, le nouveau président de l'association.

Les bénévoles fonctionnent en binôme, puisqu'il faut deux chauffeurs : l'un pour conduire la voiture qui sert à rejoindre le "raccompagné", l'autre pour conduire le véhicule de ce dernier.

Les bénévoles bienvenus

Comme d'habitude, la Ville met à disposition l'hôtel de ville pour servir de base à l'association pour la soirée. Un repas sera aussi servi sur place pour les bénévoles. Il en faut environ 90 pour faire face à la forte demande, le soir du Nouvel An. L'association est d'ailleurs toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, prêts à rendre ce service.

L'ensemble des informations et des coordonnées est à retrouver sur le site de l'association. Si vous savez que vous aurez besoin d'être raccompagné, vous pouvez aussi d'ores et déjà réserver à l'avance ce service.

Les raccompagnements sont gratuits mais les dons sont bien entendu bienvenus pour contribuer au fonctionnement de l'association.