Pays de Caux. Une dizaine de communes n'ont plus d'eau potable

Selon la communauté de communes Campagne de Caux, plusieurs villes du territoire sont privées d'eau depuis jeudi 22 décembre. Cet incident fait suite aux fortes pluies de ces derniers jours. "De nombreux forages ont été impactés par la turbidité rendant l'eau impropre à la consommation", indique l'intercommunalité dans un communiqué publié, vendredi 23 décembre. Par conséquent, le réseau d'eau a été coupé sur une partie du territoire.

En tout, 13 communes sont concernées :

- Gonfreville-Caillot

- Angerville-Bailleul

- Bretteville-du-Grand-Caux

- Annouville-Vilmesnil

- Bec-de-Mortagne (partiellement)

- Daubeuf-Serville (partiellement)

- Tocqueville-Les-Murs

- Saint-Maclou-La-Brière

- Bénarville

- Grainville-Ymauville

- Bornambusc

- Virville

- Houquetot

Les équipes de la communauté de communes disent s'organiser pour résoudre le problème dans les plus brefs délais. Les habitants sont invités à se tenir au courant de l'évolution de la situation via l'application Panneau Pocket et la page Facebook Campagne de Caux. Un message du prestataire d'eau, la SAUR, devrait être envoyé pour les informer de la situation.

Par ailleurs, la communauté de communes de Campagne de Caux prévoit une distribution d'eau potable pour la consommation en fin de journée ce vendredi 23 décembre, tandis que le réseau sera réalimenté en eau non potable pour l'usage courant dans la journée.