Seine-Maritime. Pour les fêtes de fin d'année, la préfecture met en place un dispositif de sécurité publique

Un dispositif de sécurité pour les fêtes. C'est ce que compte mettre en place la préfecture de Seine-Maritime en cette fin d'année. "Le préfet mobilise l'ensemble des forces de sécurité et de secours du département afin d'assurer dans les meilleures conditions le déroulement de cette période de fêtes", précise l'institution. L'instauration de ce dispositif s'inscrit "dans le contexte du plan vigipirate porté au niveau sécurité renforcée - risque attentat". En effet, la préfecture précise que "la période de fêtes de fin d'année peut s'accompagner de risques, tant en matière de sécurité publique que sanitaire, et aussi routière".

Des arrêtés préfectoraux à prendre en compte

Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris pour la période des fêtes, comme l'interdiction de vendre ou utiliser des feux d'artifice en Seine-Maritime depuis le samedi 17 décembre dès 20 heures jusqu'au lundi 2 janvier, 8 heures. La vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques et autres produits inflammables ne pourra se faire que sur présentation d'une pièce d'identité. À noter également qu'un autre arrêté interdit leur vente à toute personne mineure.

Les forces de l'ordre et les secours mobilisés

"Le dispositif de sécurité s'articule autour d'une coordination de l'action des forces de sécurité et de secours, spécialement renforcées, lors des périodes les plus chargées", affirme la préfecture de Seine-Maritime. Par ailleurs, "s'agissant de la sécurité routière, un déploiement important et visible de policiers et gendarmes sur le terrain, notamment les soirs du 24 et du 31 décembre, sera opéré afin de veiller à la sécurité des usagers de la route dans le département de la Seine-Maritime". De plus, "une intensification des patrouilles va s'opérer, particulièrement aux abords des lieux sensibles".

Le 31 décembre, Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, se rendra sur le terrain pour délivrer un message à l'attention des automobilistes invités à ne pas prendre le volant en cas de consommation d'alcool.